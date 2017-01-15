京津冀再陷重霾 南方低溫持續

我要評比

中國天氣網報導，隨著靜穩天氣到來，大陸新一輪霧和霾已捲土重來。今天開始，為期三天的大範圍霧和霾天氣再度來襲，河北中南部、北京南部等部分地區能見度不足200公尺，不利春運。

另外，大陸南方未來三天持續低溫陰雨天氣，預計江南、華南最高氣溫普遍在攝氏10至15度之間。

大陸中央氣象台預計，15日至17日，華北中南部、黃淮、陜西關中、東北平原地區等地空氣污染擴散差，霾天氣逐漸發展，有輕到中度霾；其中，河北中南部、河南北部、北京南部及陜西關中等地有重度霾。

另外，大陸南方14日起受冷空氣影響，明顯降溫。預計未來三天，伴隨降雨範圍擴大，江南、華南東部也都將被陰雨天氣覆蓋。預計長江中下游地區最高氣溫普遍在攝氏10至15度左右，最低氣溫則在零度附近。

華南地區最高氣溫在攝氏13至14度左右，最低氣溫10度左右。1060115

(中央社)