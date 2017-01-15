民權團體冒低溫 反川普大遊行開跑

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美國民權活躍人士今天在準總統川普宣誓就職之前，冒著近零度低溫，齊聚華府示威遊行，展開將持續1週的抗議活動。他們矢言新政府上任後，將為捍衛平等與司法正義奮鬥不懈。

路透社報導，民權牧師夏普頓（Rev. Al Sharpton）率領約2000人，高呼「沒正義就沒和平」，從國家廣場（National Mall）前往馬丁路德紀念碑（Martin Luther King Jr. Memorial），遊行群眾幾乎是黑人。川普20日將於華府就職，距離馬丁路德紀念碑大約3公里。

遊行開始之前，演講者在台前齊聲譴責川普，他們冒雨及逼近零度的低溫，上街表達對弱勢權利與總統歐巴馬標誌性健保的支持。川普曾誓言廢除「歐記健保」

夏普頓的全國行動網絡（National Action Network）加州奧克蘭分支會長小哈姆斯（Charley Hames Jr.）說，「我們並非因仇恨而齊聚在此，而是因為我們抱持著希望。」

夏普頓說：「我們冒著大雨遊行，是希望國家能了解，我們奮鬥所獲得的一切，並不是1場選舉就能徹底改變的。」

全國有色人種民權促進協會（National Association for the Advancement of Colored People）和拉美裔全國委員會（National Council of La Raza）等民權團體，以及民主黨國會議員等，都曾表示將參與今天的遊行。

遊行參加人數比主辦人士預期得還少，不過夏普頓說，考量雨勢及低溫，他相當滿意上街的人數。

他接受電訪表示：「我當初真的不覺得，會有那麼多人一起站出來。」

「國會山莊報」（The Hill）引述路透社報導，數十個團體已取得許可，在未來一週舉行抗議活動，數千人曾誓言，將擾亂並「阻止」川普宣誓就職。（譯者：中央社周莉芳）1060115

(中央社)