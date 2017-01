民權團體冒低溫 反川普大遊行開跑

美國民權活躍人士今天在準總統川普宣誓就職之前,冒著近零度低溫,齊聚華府示威遊行,展開將持續1週的抗議活動。他們矢言新政府上任後,將為捍衛平等與司法正義奮鬥不懈。

路透社報導,民權牧師夏普頓(Rev. Al Sharpton)率領約2000人,高呼「沒正義就沒和平」,從國家廣場(National Mall)前往馬丁路德紀念碑(Martin Luther King Jr. Memorial),遊行群眾幾乎是黑人。川普20日將於華府就職,距離馬丁路德紀念碑大約3公里。

遊行開始之前,演講者在台前齊聲譴責川普,他們冒雨及逼近零度的低溫,上街表達對弱勢權利與總統歐巴馬標誌性健保的支持。川普曾誓言廢除「歐記健保」

夏普頓的全國行動網絡(National Action Network)加州奧克蘭分支會長小哈姆斯(Charley Hames Jr.)說,「我們並非因仇恨而齊聚在此,而是因為我們抱持著希望。」

夏普頓說:「我們冒著大雨遊行,是希望國家能了解,我們奮鬥所獲得的一切,並不是1場選舉就能徹底改變的。」

全國有色人種民權促進協會(National Association for the Advancement of Colored People)和拉美裔全國委員會(National Council of La Raza)等民權團體,以及民主黨國會議員等,都曾表示將參與今天的遊行。

遊行參加人數比主辦人士預期得還少,不過夏普頓說,考量雨勢及低溫,他相當滿意上街的人數。

他接受電訪表示:「我當初真的不覺得,會有那麼多人一起站出來。」

「國會山莊報」(The Hill)引述路透社報導,數十個團體已取得許可,在未來一週舉行抗議活動,數千人曾誓言,將擾亂並「阻止」川普宣誓就職。(譯者:中央社周莉芳)1060115

