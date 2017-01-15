觀光協會一甲子入新厝 賴瑟珍功不可沒

台灣觀光協會是台灣第一個財團法人，協助發展觀光重要推手，去年滿60週年搬新家，新會所是協會用歷年結餘款新台幣2億多元購置，其中一半是近3年收入，會長賴瑟珍功不可沒。

台灣觀光協會是在民國49年11月29日成立，剛滿60歲，搬了六次家，去年10月喬遷的新會所位在忠孝東路太平洋商業大樓，約270坪，歷來最具規模，明亮氣派的辦公環境，帶來全新氣象。

台灣觀光協會的新家沒有貸款，是用歷年的結餘款購置，購屋加裝潢花費2億7000多萬元，其中半數來自近3年的收入，現任會長賴瑟珍努力開拓財源，功不可沒。

賴瑟珍在觀光協會60週年特刊首頁，就引用台灣省觀光業管理局（觀光局前身）首任局長蔣廉儒的至理名言，「觀光是沒有煙囪的工業、沒有教室的教育、沒有文意的宣傳、沒有會議的外交、沒有口號的政治」。

賴瑟珍說，未來是網路世代，觀光協會將密售建置網路平台，與俱進幫助觀光產業，讓協會與台灣的觀光，邁向一個日新又新的里程。

賴瑟珍是台灣首位女性觀光局長，逾38公務生涯都奉獻給觀光局，民國101年4月退休，102年4月獲邀接下觀光協會會長棒子。

台灣觀光協會多年來協助政府開發海外市場，在政府難以施展處，積極推動國際及兩岸觀光，尤其「台北國旅展」與「台灣美食展」已發展成台灣兩大觀光盛事，也是目前台灣觀光產業最重要的平台。

賴瑟珍接任會長後更發揚光大，「台北國際旅展」參展及參觀人數旅創新高，並在104年及105年，以「台灣美好食代」、「台灣純真食代」，賦予「台灣美食展」新內涵與新風貌，也讓台灣的美食履受國外好評。

雖然長期待在公務體系，賴瑟珍卻很有生意頭腦，任職協會後，因協會前一個會所是在住商混合大樓，大樓還曾發生磁磚掉落砸傷路人事件，加上辦公空間擁擠，賴瑟珍決定幫協會找新家。

為了增加協會收入，賴瑟珍努力開拓財源，近3年來，除了「台北國際旅展」與「台灣美食展」規模不斷擴大，賴瑟珍的好人緣，也讓許多企業願掏腰包贊助活動。

賴瑟珍曾在一次拜會義聯集團創辦人林義守時，請林義守贊助台灣參加大陸燈會的台灣燈區，同時提議當年兩岸觀光論譠在義大飯店舉行，林義守當下並未立即答應，但稱讚說賴瑟珍很會做生意，後來林義守回覆同意贊助，並大方捐出500萬元。

觀光協會新會所就在交通部觀光局斜對面，賴瑟珍選所地址，也考量許多外賓來台灣時，除了拜會協會，也會拜會觀光局，今後可節省許多交通時間，協會同仁到觀光局洽公時，也不必再報交通費。

賴瑟珍懂得精打細算，和小學一年開始，就幫著父親的麵包店招呼客人有關，她回憶當年麵包店兼賣肉鬆、花生，得用桿秤秤重量，她笑稱因天天練習，加減乘除學得不錯，算得速度也很快。

賴瑟珍說，協會將以新的面貌服務會員，並為做到取之於社會，回饋於社會，董事會已通過自106年起，每年提撥稅後盈餘，最高不超過二分之一，做為觀光永續發展基金，讓台灣觀光產業繼續發光發熱。1060115

(中央社)