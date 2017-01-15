台灣司機疑性侵案 3韓女訊後請回

3名來台旅遊的韓國女學生疑遭台灣計程車司機下藥性侵。士林地檢署今天表示，檢察官昨晚經由通譯協助，已訊問3名韓女，訊後請回，司機則待警方初訊後移送檢方複訊。

媒體報導，3名韓國女學生來台5天4夜旅遊，12日晚上7時許，從台北市萬華區包計程車，要司機載她們去士林夜市；不過，喝下養樂多後，其中2人的記憶全沒了，另1名女學生依稀記得，褲子和絲襪在計程車內被人強制脫掉，然後一直抵抗。

檢方表示，台北市警察局婦幼警察隊已報請指揮，承辦檢察官昨天晚間傳喚3名韓女到庭，經通譯協助製作筆錄，訊後請回；司機部分，待警方初訊後，會移送檢察官進行複訊，詳細案情均涉及偵查實體，不便說明。1060115

(中央社)