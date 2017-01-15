蓋洛普調查：美同性戀人口首破千萬

美國蓋洛普民意測驗中心公布調查指出，美國民眾自認屬於同性戀族群者首度突破千萬，占人口比率的4.1%。當中以千禧世代的比率最高，達7.3%。

蓋洛普（Gallup）11日公布向全美超過160萬名成年人所做的電話調查，當中超過4萬9000名受訪者表示屬於同志族群（LGBT，女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者）。報告推測，美國約有1005萬2000人屬於同志族群，占人口比率的4.1%。

2012至2015年的相同調查顯示，美國同志族群分別為人口的3.5%、3.6%、3.7%與3.9%，人數也由830萬，首度在2016年突破千萬大關。美國同志族群數或願意表態為同性戀者的民眾，逐年增加的趨勢明確。

美國年輕族群自認為同性戀者的比率最高，1980至1998年出生的千禧世代，自認為屬於同志族群者達7.3%，1965至1979年出生的X世代為3.2%，1946至1964年出生的嬰兒潮世代為2.4%。

各年齡層中，年輕人願意表態為同性戀者的增幅最大，2012年的調查為5.8%，2016年增加至7.8%，是美國同性戀人口逐年提高的主因。X世代與嬰兒潮世代的變化不大。

美國的亞裔與拉丁裔表態為同志族群者增幅明顯。亞裔同性戀者在2012年調查中為3.5%，2016年為4.9%，拉丁裔由4.3%增加至5.4%，都比白人與非裔族群的增幅高。

此外，表態為女同性戀者的增幅高於男同性戀者。調查顯示，美國女同性戀者在女性人口中的比率由2012的3.5%增加至2016年的4.4%，女同性戀者為整體同性戀人口的55%，高於男同性戀者。

美國年輕人表態為同志的比率遠高於其他世代，蓋洛普分析指出，千禧世代可能是在社會接受同性戀程度較高環境下成長的一代，這是他們願意表態的主因，千禧世代面臨的禁忌與歧視低於早前的世代，公開身分的風險也較低。

蓋洛普調查同時顯示，美國同性戀者的比率，在各收入與教育程度的人口中都呈現增加趨勢，顯示各社會階層都有同志族群的存在。1060115

(中央社)