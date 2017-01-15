黎姿改名黎珈而 淡出演藝圈變億萬CEO
現年45歲的女星黎姿，淡出演藝圈約8年的時間，這幾年她幫胞弟打理醫學美容生意，搖身一變成為女強人！而該公司日前更是掛牌上市，她成為上市公司老闆，據悉現在身價已經是億萬等級。
黎姿與香港「殘障富豪」馬廷強結婚後，她隨即淡出演藝圈，對這五光十色的環境毫不眷戀，加上弟弟因為車禍，她幫忙接手弟弟的醫學美容生意，沒想到經商也很有一套的她，醫美事業都成了上市公司，且黎姿現在更已改名為「馬黎珈而」，低調作風始終如一。
黎姿透露改名字是希望想低調些，至於新名字也是丈夫取得，據悉馬廷強認為「黎姿」二字還是太高調，因此改為讀音簡單的「珈而」。她因事業有成，現在還有人稱她是「馬主席」，可黎姿強調自己依然是個普通人、會用平常心面對一切。
(中時電子報)
關鍵字：黎姿
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