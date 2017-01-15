洋聯速球最難打中前三傑 大谷排不上榜

和田毅投球動作獨特，加上控球精準，讓打者對他的速球一籌莫展。(美聯社資料照)

想讓速球不讓打者擊中，投手需有一定水準的球速搭配犀利尾勁，投到難打的位置，才可能做到這件事，放眼日職太平洋聯盟上個賽季，哪個先發投手的速球，又最難打中？放眼達規定局數的投手，答案令人意外的，不是任何一個150公里的火球男，據日媒報導，是球速僅140公里上下，效力軟銀的左投和田毅。

《Full-Count》報導，列出太平洋聯盟中，速球揮空率排名前三的先發投手，其中35歲、上賽季從大聯盟重返日職的和田，以10.7%的揮空率居於榜首；其次為西武極速157公里的左投菊池雄星，速球揮空率7.7%；第三則是效力樂天、連三年奪得三振王的則本昂大，揮空率7.4%。

和田上賽季總共投了1366顆，造成146次揮空，沒有剛猛150公里速球的他，為何速球卻讓人難以掌握？除控球精準，他獨特的投球動作，更是一大原因。不同於其他投手，和田投球時，巧妙的用身體擋住投球手的擺臂(也就是俗稱的「藏球」)，使得出手瞬間，打者會產生球突然出來的錯覺，而更難掌握住球。

或許很多人疑惑，為何這份名單中，沒有日本火腿「擁165公里火球」的大谷翔平？其實他上賽季總共投了1211顆速球，造成136次的揮空，11.2%的揮空率，更勝於和田，不過由於他投球局數未達標準，所以並無列入統計。

(中時電子報)