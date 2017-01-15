真實版薩利機長事件！賭王兒22歲生日以色列搭機竟著火

賭王兒何猷君經歷真實版薩利機長事件，從以色列返港竟活生生遇見飛機失火。(取材自何猷君微博)

賭王何鴻燊之子、身價高達3000億的何猷君，高學歷又帥氣的他，險些在22歲生日當天「被消失」，前天他為了慶生，準備搭機從以色列搭機返港，沒想到在眼前上演「《薩利機長：哈德遜奇蹟》（Sully）事件」，讓他跟媽媽都驚魂未卜。

「賭王兒」何猷君在微博po文，驚呼「經歷了真實版的薩利機長事件」，透露搭機準備起飛時，「飛機著火了」，讓他嚇了一跳，所幸換過飛機搭乘後，他平安返港，據悉，何猷君的母親知道此事後也很擔心，要他出門在外多注意安全，而網友也趕忙安慰他，直呼：「幸好，平安就好、「終生難忘的一次經歷吧」。

(中時電子報)