可以吃的珠寶 高雄帕莎蒂娜創藝上菜

開胃菜「藏愛」是醋醃干貝生蠔佐辣根雪花，呈盤上桌時別有「藝」境。(圖／帕莎蒂娜法式餐廳)

開胃菜「你是唯一」是鱈場蟹肉魚子醬，在藍紫色 蝶豆花瓣與青蘋果醬滴萃裝飾下很吸睛。(圖／帕莎蒂娜法式餐廳)

湯品「濃情蜜意」為干邑龍蝦湯，傳遞的是紅色深情 (圖／帕莎蒂娜法式餐廳)

主菜「鍾情於你」是鮮魚鑲櫛瓜花佐番紅花醬，作工精緻繁浩，風味濃郁。(圖／帕莎蒂娜法式餐廳)

「兩心傾慕」是伊比利豬佐黑松露醬，主廚以美麗花園結合森林概念創作。(圖／帕莎蒂娜法式餐廳)

甜點「幸福約定」是以甜菜根、洛神、草莓、大黃根等朱紅食材做成冰涼綿密的雪霜表現。(圖／帕莎蒂娜法式餐廳)

「珠寶詩人」曾郁雯又有新作品，高雄帕莎蒂娜法式之餐廳創藝「饗」應！有「珠寶詩人」美譽的知名珠寶設計師曾郁雯，自即日起至本月17日在高雄三民區明哲路的「新思維人文空間」發表「珠寶情人」系列作品，展出以波蘭名導克里斯多夫‧奇士勞斯基的代表作「藍白紅三部曲」電影為概念發想設計的系列作品。與新思維人文空間屬同一集團的高檔法菜餐廳「帕莎蒂娜」廚藝團隊呼應「珠寶情人」主題，以法菜廚藝創作並「餐桌上的珠寶饗宴」，傳遞另類美感體驗。

曾郁雯踏入珠寶設計界已有27年，此次在新思維人文空間舉辦的「珠寶情人」個展，設計靈感源自波蘭電影大師奇士勞斯基的經典三色電影(藍色情挑、白色情迷、紅色情深)，藍白紅三色正是法國國旗的顏色，各自象徵自由、平等與博愛。曾郁雯以藍、白、紅三色為展覽主色，運用稀有珍貴的藍寶石、月光石、紅寶石為創作主要素材，同時加入黃、綠兩色寶石作品點綴整體，現場珠光閃耀，美不勝收。

「珠寶情人」全系列作品有200餘件，此系列作品線條簡約優雅、鑲工細緻，同樣充滿珠寶詩人特色，富含溫柔色彩與甜美詩意，展後將移師台北。個展中從數萬元的入門款到數百萬元的珍藏款皆有，選擇豐富，款款精緻，皆由曾郁雯操刀設計，每一件都是獨一無二的手工訂製珠寶。其中有一款難得一見的作品「紅色情深」，主石是有GRS國際證書3.54克拉的稀有寶石帕帕拉恰(Padoaracha)，帕帕拉恰是梵語蓮花的意思，它和藍寶一樣屬剛玉(Corundum)家族，是剛玉中最稀有的顏色，粉紅帶橘，像晨光穿透蓮花的顏色，主石周圍還鑲嵌粉紅鑽及白鑽，立體脫俗，表現出愛與幸福的感覺。另有一款戒指作品「藍色情挑」，主石為深邃動人的無燒藍寶星石17.92克拉，周圍鑲嵌著藍寶、藍方石、瑪瑙和鑽石。兩款珠寶戒指價值皆達155萬元，身價不凡，吸引許多內行買家注意。曾郁雯說此系列新作設計時特別注重好戴好搭之功能性，讓穿戴者展露自己的個性與風采。

而將美食呈現出珠寶藝術感是項挑戰，高雄的「帕莎蒂娜法式餐廳」團隊在主廚許志興與西點主廚黃麗芳的領軍下，汲取曾郁雯此次五色珠寶設計概念精髓，構思呈現出一套七道「珠寶情人」法式套餐，巧妙融合法式廚藝與珠寶美學，展現不凡的手藝與創造力。

開胃菜《藏愛》以檸檬油醋醃新鮮干貝與生蠔，搭配帶溫和山葵味的辣根雪花佐海苔醬汁，口感獨特鮮美，白色食材詮釋月光石系列珠寶作品的晶瑩白淨，呈盤時白霧雲煙呼應電影「白色情迷」情境。前菜《你是唯一》是將蟹肉與青蘋果肉以檸檬、白酒調味，搭配閃耀亮黑的魚子醬，在藍紫色蝶豆花瓣與青蘋果醬滴萃裝飾下，宛如尊榮高貴的藍寶星石皇冠，象徵「藍色情挑」電影的藍色情結破繭後自由重生。

紅橘色湯品《濃情蜜意》以醇厚的干邑白蘭地平衡龍蝦鮮味，香濃滋味，溫暖人心，演繹紅色系珠寶作品訴說「紅色情深」電影中所傳達的人性本善與博愛精神。

「珠寶情人」套餐的最大亮點是雙主菜，其中《鍾情於你》作工精緻繁浩，主廚挑選時令鮮魚去首及骨刺後，夾入鮮蝦、干貝海鮮泥漿，以櫛瓜花包覆魚身前端，清蒸鮮魚點綴上海蘆筍，佐以魚高湯、蛤蜊、鮮奶油為基底熬製成的番紅花醬汁，濃郁海鮮風味令人回味無窮。

另一道主菜《兩心傾慕》選用珍貴的西班牙伊比利豬肋眼眉低溫水煮後香煎，肉質軟嫩，油脂豐潤不膩，主廚以美麗花園結合森林地表的概念，搭配色彩繽紛的食用花草及季節時蔬，呈盤如優雅美麗的花園，使人傾心愛慕，呼應「夏日花園」祖母綠套鍊珠寶作品的綠意盎然。

西點主廚黃麗芳以「紅色情深」的紅為創作靈感，前甜點《幸福約定》採用甜菜根、洛神、草莓、大黃根等朱紅食材做成冰涼綿密的雪霜，佐以草莓洛神醬汁及風乾甜菜根片，在形似心型細鑽的四葉草妝點下，顯得精巧可人。取材自「微笑向我」紅寶石珠貝花朵別針作品的主廚甜點《永恆》，以有植物界「紅寶石」之稱的洛神花為主食材，運用分子廚藝巧手製成洛神花晶球，外觀宛如紅寶石般，在散發珍珠光澤的白巧克力花瓣及花紋泡芙餅圍繞下，綻放艷紅嬌姿，入口後洛神汁液瞬間溢開的酸甜滋味如同戀愛般美妙，托座是玫瑰洛神慕斯蛋糕，口感輕盈香醇，紅白配色的視覺搶眼迷人。

2006年帕莎蒂娜法式餐廳及新思惟人文空間即曾與曾郁雯以「郁見幸福」為主題，三方合作聯手推出令人驚豔的珠寶展及珠寶美食創意料理，如今睽違10年三方再度攜手合作。郁雯對法式餐廳團隊的用心與創新相當驚艷，帕莎蒂娜董事長許正吉表示，餐廳自成立以來堅持「以藝術佐餐，以創意入菜」的經營理念推廣食藝美學，希望藉由此次珠寶美食的跨界合作，能讓客人體驗感官與心靈的雙重享受。

「珠寶情人」法式套餐佐酒每客6,000元(未含10%服務費)，將配合珠寶展出期間於帕莎蒂娜法式餐廳限量供應，以滿足饕客們的味蕾。

(工商)