正妹女警林筱綺 初試啼聲成績佳
網傳「好想被她開單唷」的警校生林筱綺，分發至平鎮警分局擔任交通警察，網友直呼「戀愛了」，她參與擴大臨檢，還查獲毒品，初試啼聲，成績不錯。
林筱綺擔任交通警察，網友直呼「戀愛了，被她開單都是幸福的」，剛分發的她配合執行13日及14日的警政署規劃全國性擴大臨檢勤務，在平鎮區某酒店內，臨檢查獲安非他命毒品0.65公克，全案依毒品罪嫌移送法辦。
林筱綺日前首次開始執行警察勤務，她有點緊張但仍充滿自信地說，處理交通事故、開罰單等勤務都交給她。
台南出生的林筱綺，78年次，國立台北商業大學商學系肄業，曾任2年外拍模特兒，因接案收入不穩定，想找鐵飯碗，104年考上特考班，經過1年受訓後，發現警察工作中，交通警察比她想像還要有趣，因此選擇交通隊服務。
她說，畢業後分發的去向，令不少網友期盼，結果她卻選擇了桃園，家人都長年居住桃園，所以就選擇跟家人一起住。
林筱綺表示，1月19日起，警方將加強「酒後駕車、嚴重超速、闖紅燈」等三項重點惡性交通違規取締，以減少交通事故發生。她提醒民眾，年終尾牙高峰期，千萬不要酒後駕車，可以請朋友代駕駛，或撥打110由各派出所提供代叫計程車服務。1060115
(中央社)
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