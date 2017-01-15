蔡總統訪推特 英文開英文帳號

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路透社報導，總統蔡英文今天過境美國時參訪了推特（Twitter）的總部，並開設英文官方帳號。

熟悉蔡總統過境行程的消息人士告訴路透社，蔡總統是用英文開設推特帳號。她原本就有中文推特帳號，但已多年沒有使用。

另1位消息人士表示，蔡總統會見了推特總顧問賈德（Vijaya Gadde），執行長兼共同創辦人杜錫（JackDorsey）並未現身。

蔡總統此行前往中美洲友邦訪問前，1月7日與8日先過境美國波士頓，回程二度過境美國，於昨晚抵達舊金山。1060115

(中央社)