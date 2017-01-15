淡水創客展新意 百年洋行變身文創工坊
新北市淡水古蹟博物館今(15)日舉辦古文創工坊開放日聯展，另下周1月21日、22日將規劃親子聯手創意體驗工作坊，由「創客」帶領家長和小朋友共同完成，有興趣的民眾事先報名參加。
隱身於淡水老街後段的「得忌利士洋行」後棟，見證過去淡水烽火段洋行的林立，淡水古蹟博物館2016年將之改造為淡古文創工坊，今年初進駐5組「創客」，以淡水戲劇、在地職人、在地故事、水泥及海洋漁村文創商品等為創作主軸，並定期安排系列主題講座與工作坊讓民眾參與。
淡古文創工坊首度開放日聯展，展示結合在地藝術人文的創作，透過創客團隊的加入，讓淡水老街在既有的觀光基礎下，與淡水地方社團和淡水古蹟博物館串連，發展成匯集文創與歷史文化的深度旅遊網。其中進駐的創客「右廂房工藝社」佘心婷，以文創設計角度，將淡水古蹟及歷史內涵轉化提升，藉由「袋包的日常」展覽，觀眾可以思考藝術與日常生活的多重面向。
而任教於台北海洋技術學院的陳維翰，展出「漁生-與海共生」，呼籲大眾重視「永續海洋和漁村再造」議題，以及未來海洋資源缺乏的嚴重性。從小在淡水長大的翁瑋鴻，代表南北軒文創團隊，將規劃相關文物修復與戲曲展演工作坊，推廣淡水傳統藝術。江佳員目前就讀於臺北科技大學建築研究所，則選擇以水泥媒材來探討人和土地的關係，融合在地素材，創作日常生活用品；臺北教育大學文化創意產業經營學系的碩士生李姵蓁，以影像串連淡水古蹟群，表達與土地的情感。
將於1月21日、22日展開的親子聯手創意體驗，由創客佘心婷教導親子製作金雞報喜紅包袋及面紙包縫紉DIY，佘心婷將協助操作兩臺縫紉機，或是民眾可以享受親手縫紉的樂趣，一份材料就可以完成兩項作品，在農曆年前夕擁有喜氣洋洋的紅包袋與實用的面紙收納包，享有好運一整年。
新北市立淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，「淡古文創工坊」計畫以「得忌利士洋行」後棟為據點，摹劃出淡水藝術、人文及環境三者交融的特色，讓淡水創客基地融入地方，將定期舉辦文創產業相關講座，創造淡水藝術、創意、人文與古蹟的新境界。新北市淡古文創工坊開放日聯展於今(15)日上午10:00至下午5:30舉行，1月21日、22日上午10:30和下午1:30也有4場次的親子聯手創意體驗工作坊，酌收材料費99元，爸爸媽媽可陪伴與孩子一起報名參加，活動詳情可至淡水古蹟博物館官網查詢。
(工商)
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