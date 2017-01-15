淡水創客展新意 百年洋行變身文創工坊

淡古文創工坊進駐創客陳維翰，在現場展出文創作品「漁生鯨魚名片架」。(圖／淡水古蹟博物館)

淡古文創工坊進駐創客江佳員選擇以水泥媒材來探討人和土地的關係，融合在地素材，創作日常生活用品。(圖／淡水古蹟博物館)

「淡古文創工坊」將於1月21、22日舉辦的親子聯手創意體驗，由創客佘心婷教導親子製作金雞報喜紅包袋。(圖／淡水古蹟博物館)

新北市淡水古蹟博物館今(15)日舉辦古文創工坊開放日聯展，另下周1月21日、22日將規劃親子聯手創意體驗工作坊，由「創客」帶領家長和小朋友共同完成，有興趣的民眾事先報名參加。

隱身於淡水老街後段的「得忌利士洋行」後棟，見證過去淡水烽火段洋行的林立，淡水古蹟博物館2016年將之改造為淡古文創工坊，今年初進駐5組「創客」，以淡水戲劇、在地職人、在地故事、水泥及海洋漁村文創商品等為創作主軸，並定期安排系列主題講座與工作坊讓民眾參與。

淡古文創工坊首度開放日聯展，展示結合在地藝術人文的創作，透過創客團隊的加入，讓淡水老街在既有的觀光基礎下，與淡水地方社團和淡水古蹟博物館串連，發展成匯集文創與歷史文化的深度旅遊網。其中進駐的創客「右廂房工藝社」佘心婷，以文創設計角度，將淡水古蹟及歷史內涵轉化提升，藉由「袋包的日常」展覽，觀眾可以思考藝術與日常生活的多重面向。

而任教於台北海洋技術學院的陳維翰，展出「漁生-與海共生」，呼籲大眾重視「永續海洋和漁村再造」議題，以及未來海洋資源缺乏的嚴重性。從小在淡水長大的翁瑋鴻，代表南北軒文創團隊，將規劃相關文物修復與戲曲展演工作坊，推廣淡水傳統藝術。江佳員目前就讀於臺北科技大學建築研究所，則選擇以水泥媒材來探討人和土地的關係，融合在地素材，創作日常生活用品；臺北教育大學文化創意產業經營學系的碩士生李姵蓁，以影像串連淡水古蹟群，表達與土地的情感。

將於1月21日、22日展開的親子聯手創意體驗，由創客佘心婷教導親子製作金雞報喜紅包袋及面紙包縫紉DIY，佘心婷將協助操作兩臺縫紉機，或是民眾可以享受親手縫紉的樂趣，一份材料就可以完成兩項作品，在農曆年前夕擁有喜氣洋洋的紅包袋與實用的面紙收納包，享有好運一整年。

新北市立淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，「淡古文創工坊」計畫以「得忌利士洋行」後棟為據點，摹劃出淡水藝術、人文及環境三者交融的特色，讓淡水創客基地融入地方，將定期舉辦文創產業相關講座，創造淡水藝術、創意、人文與古蹟的新境界。新北市淡古文創工坊開放日聯展於今(15)日上午10:00至下午5:30舉行，1月21日、22日上午10:30和下午1:30也有4場次的親子聯手創意體驗工作坊，酌收材料費99元，爸爸媽媽可陪伴與孩子一起報名參加，活動詳情可至淡水古蹟博物館官網查詢。

(工商)