NBA》粉碎謠言 柯瑞：找不到離開勇士理由
今年夏天合約即將到期的勇士明星後衛柯瑞，最近聽聞太多自己打算離開勇士謠言，決定跳出來澄清了！柯瑞15日接受《CSN灣區》訪問表示，自己找不到需要離開勇士的任何理由，「灣區是個打球的完美地方，這裡棒極了！」
「就跟一開始人們問我的時候，我所回答的一樣，我們的球迷與球隊太棒了，我們已經打造1支很好球隊，每個球季都可爭奪總冠軍，」柯瑞說，「我真的找不到任何吸引我去其他球隊理由，先讓我本季好好打球，其他順其自然吧。」
儘管有了杜蘭特加盟，柯瑞本季仍有場均24.7分、5.9助攻、4.3籃板與1.7抄截的優異成績，他跟勇士簽的4年4400萬美元將於今年夏天結束，假如他選擇續約，勇士必須提出破2億美元條件，才能留下這名兩屆年度MVP得主。
只因人紅是非多，隨著今年夏天合約到期日越來越近，不少美媒就在亂傳柯瑞出走謠言，甚至傳出他打算回到家鄉球隊黃蜂效力，可是就以當前情勢來看，柯瑞實在沒有道理離開如此強大的勇士隊，改到其他球隊打球的理由。
其實目前柯瑞的心思，大部分都放在17日登場的騎士與勇士之戰，為了提前備戰，他在15日例行訓練結束過後，還1個人留下繼續練投三分球，更在50次出手當中進了47球，可見他可怕的三分球威力，也看出他的認真態度。
(中時電子報)
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