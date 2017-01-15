帶國民黨脫胎換骨 林濁水點名張善政
2018年台北市長選舉，前行政院長張善政被勸進代表泛藍參選，無厘頭的柯文哲日前受訪時說，「看國民黨要不要冒著整個黨毀掉的危險，提名一個無黨籍」。但前民進黨立委林濁水認為，假使張成為國民黨，那注定是非常不一樣的國民黨，無論如何，國民黨只有翻天覆地的變得不一樣才有在台灣重生的機會。
張善政表示，選舉是很可怕的事，要舉家投入，還要操作人脈關係，都不是他個性擅長之處，所以沒有選舉的意願；且太太不支持，連遠在美就讀的兒子都警告他不可以選，不然會從美國飛回來打他。強調目前他還是無黨籍，也沒打算加入國民黨。
林濁水在《東網》專欄指出，張善政接下毛治國的爛攤子後，短短2個月讓所有人眼睛為之一亮，於是許多國民黨員都鎖定他，把復興國民黨的希望擺在他身上，有的要他選下屆總統，有的要他光復台北市，如今柯文哲這一番無厘頭，恐怕只會使許多國民黨員更加認定找張善政準沒錯。
不過聲稱對政治沒有興趣的張善政，2012以後政務委員、科技部長、行政院副院長、閣揆沒有一樣不是「政治性」的位置。他還曾說，相較法律與政治專精的總統，學理工的人更實際，例如孫運璿，企業家當總統應該可以訂出較實際的政策、發揮實際效應，不會打高空。
林濁水分析，張善政這番話似乎說只要他有興趣，在條件上蠻適合當這一種理想總統，如果是這樣，那麼他對當市長管理巨蛋、馬路、水溝蓋可能真的沒有興趣。其實他如果真的發揮使命感，藉追求百尺竿頭更進一步之勢，領導國民黨脫胎換骨，必把台灣政黨競爭帶進健康新路，那倒真是偉大的功業。
(中時電子報)
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