年金改革遊行 台南數千教師上街
台南市教育產業工會與台南市教師會今天在市政府旁舉辦「年金永續、政府負責」年金改革遊行，數千名教師集結表達六大訴求，其中不少人攜家帶眷一起上街。
預計上午9時開始的活動，一大早就吸引不少台南的教師們帶著家人到現場集結；還有來自馬祖、南投、高雄、新竹等外縣市的教師團體代表出席，台南市產業總工會也有人到場聲援。
教師們高喊「年金永續、政府負責」等口號，手持各項標語，從市政府前的永華路，繞行建平路、府前路、中華西路後，再回到永華路的集結會場，沿途表達各項訴求。
台南市教育產業工會理事長侯俊良表示，年金改革是很複雜的問題，如果再不改革，基金可能會在民國117年破產，其中一個原因是提撥率長期不足；教師應該把其中35%該補足的自繳補足，但政府應負責的65%也不能逃避。
他說，今天走上街頭的是支持改革的一方，與堅持一毛不減的人，完全不同。教師應該自負的責任就要自己負起，但該屬於自己的權益，也絕不能退讓。
台南市教師會理事長陳杉吉表示，經過這段時間的溝通與爭取，政府已經聽到教師們部分的心聲，在提出的年金改革方案中做出修正，但還是有不合理之處。今天遊行活動的態度是和平、理性但堅定，盼政府聽到世代互助、基金永續、政府負責、共同補繳、反對60歲起支、保障私校工作者等六大訴求。1060115
(中央社)
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