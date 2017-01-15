華盛頓將出現粉紅貓帽海 為人權怒吼

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如果「貓帽計畫」成功，美國總統當選人川普（Donald Trump）就職隔天，華盛頓國家廣場（National Mall）可能出現一大片奪目的粉紅色帽海。

路透社報導，洛杉磯女性克莉斯．徐（Krista Suh，音譯）與齊威曼（Jayna Zweiman）兩個月前開始呼籲全世界的人們，為1月21日參加女人華府大遊行（Women's March）的人，製作117萬頂粉紅色「貓帽」（pussyhat）。

女人華府大遊行是為了吸引注重民權與人權。

「貓帽」計畫源自川普在選戰期間遭曝光的2005年下流錄音，錄音內容顯示他與他人在討論女性時說：「抓她們的陰部（pussy），你可以做任何事。」

齊威曼指出，這項計畫旨在「製造大片粉紅帽海，這將是一個相當強大的視覺性集體宣示行動」； 也代表「全美與全世界想參加卻無法實際走上街頭的人，對遊行者的支持」。

他們要求全球志願者協助編織附有貓耳的毛帽，並在活動官網進行簡易編織教學，指編織貓帽比製作圍巾還簡單，是初學者最容易入門的織法。

遊行者則可透過線上分配系統、社群媒體或這項活動位於華盛頓的據點，獲得編織者所製作的貓帽。

在昨天舉辦的「貓帽趴」中，不少從事編織的支持者說隨著遊行時間逼近，他們簡直沒法把手上的編織棒放下。

1名叫Marina Mont'Ros的人說：「做這件事讓我心無旁鶩。」

「我現在正在編第35頂帽子，每次我認為OK，夠了，可停手了，就會再看到一些新聞，立刻又告訴自己把毛線拿來，我得織更多。」（譯者：中央社許湘欣）1060115

(中央社)