林志穎冰上重摔po照 「天然雪妝」比傷勢吸睛

林志穎曬照報平安，赫見天然雪妝，睫毛長得不像話，到了可搭載霜雪的程度。(取材自微博)

今年42歲已當爸的男星林志穎，不僅外貌猶如凍齡，跟年輕時幾乎沒兩樣，體力似乎也相當不錯，最近他參加大陸實境秀，在嚴寒及下雪的氣候下出外景，沒想到發生摔倒意外，疑似傷到肋骨，事後他曬自拍照報平安，但照片讓眾人忘了關心他的傷勢，「天然雪妝」瞬間奪走眾人目光。

林志穎日前參加大陸實境秀節目《我們十七歲》，在冰天雪地的氣候下出外景，沒想到執行冰湖任務時，竟重摔在地，當場緊閉雙眼倒地不起，嚇得製作單位趕緊將他送醫，所幸無大礙。

他這兩天也更新了微博，上傳一系列節目側拍照，一行人在零下20度去逛魚市場、看曙光，間接宣告他沒事，而其中幾張照片，男神素顏入鏡，睫毛上竟然能結霜，他自嘲是「天然雪妝」，網友忍不住看到失神，直呼好時尚、好好看，好羨慕林志穎那長長的睫毛，真是太美麗「凍」人了！

(中時電子報)