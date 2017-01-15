中越公報：護南海和平 共推東京灣開發

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中國大陸與越南14日發表聯合公報指出，雙方同意管控好海上分歧，維護南海和平穩定，並推進東京灣灣口外海域劃界談判，積極推進這片海域的共同開發。

這份公報提及，越南重申堅定奉行「一個中國」政策，堅決反對任何形式的台獨活動，不與台灣發展任何官方關係。大陸對此表示讚賞。

新華社報導，越共總書記阮富仲12至15日訪問大陸，會見中共總書記習近平和中共中央政治局常委李克強、張德江、俞正聲、王岐山等高層。雙方14日發表「中越聯合公報」。

雙方認為，阮富仲這次訪問增進互信，進一步鞏固中越傳統友誼，深化兩國全面戰略合作夥伴關係，並促進本地區和世界和平、穩定、合作與發展。

此外，雙方就海上問題「坦誠交換意見」，堅持透過友好協商談判，尋求雙方都能接受的基本和長久解決辦法，積極探討不影響各自立場和主張的過渡性解決辦法，包括積極研究和商談共同開發問題。

雙方同意做好東京灣灣口外海域共同考察後續工作，穩步推進這片海域劃界談判並積極推進共同開發，繼續推進海上共同開發磋商工作組工作，有效落實商定的海上低敏感領域合作案。

雙方也同意繼續落實「南海各方行為宣言」，並早日達成「南海行為準則」，管控好海上分歧，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動，維護南海和平穩定。1060115

(中央社)