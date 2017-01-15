習近平啟程赴瑞士進行國事訪問

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中國大陸國家主席習近平上午搭乘專機離開北京，對瑞士進行國事訪問；期間他將出席17日在瑞士達佛斯舉行的世界經濟論壇（WEF）年會。

新華社今天發布習近平啟程赴瑞士進行國是訪問的消息。

中國大陸外交部之前公布，習近平15至18日將對瑞士進行國是訪問，並於17日出席世界經濟論壇（WEF）年會，並於18日訪問聯合國日內瓦總部、世界衛生組織（WHO）和國際奧林匹克委員會（IOC）。

英國金融時報2016年12月引述消息人士說法，世界經濟論壇準備在2017年會上歡迎習近平，這將是大陸國家主席首次出席。1060115

(中央社)