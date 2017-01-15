廖任磊靠兩招 盼適應牛棚角色
去年被讀賣巨人以第七指名選中，投身新人訓練營的廖任磊，高大的身材與剛猛球速，在同期新人中相當備受矚目，不僅如此，日媒15日報導，他在寒冷的天候下，拉遠傳球距離卻比其他選手還快，再度吸引媒體目光，對此他解釋，是為適應中繼投手而有的調整方式。
《Sponnichi Annex》報導，忍受著東京的寒冷氣候，新人訓練營持續展開，廖任磊仍一如往常，穿著短褲跟長襪投入練習，而在傳接球的過程數分鐘後，眼尖的記者就注意到廖任磊比其他選手，傳球距離拉得更開，已達到約70公尺。
「中繼投手肩膀得更快熱開，」廖任磊表示，中繼投手在危機出現時，很可能練投10球就得上場，這一招是他還在海盜小聯盟打拚時，所學到的練習方法；此外，他還談到海盜教練曾建議他，為盡可能撐過漫長的球季，減少牛棚的投球量會比較好。他認為自己的肩膀，應足以適應這樣的調整模式。
(中時電子報)
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