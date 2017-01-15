玉山結霧淞 今晚明晨有下雪機會
受大陸冷氣團影響，玉山主峰與北峰天寒地凍，昨天下午至今晨，氣溫維持在冰點至攝氏零下4度間，但並沒有下雪。中央氣象局表示，今晚到明晨還有下雪機會，但須看氣溫和溼度條件。不過玉管處人員在排雲山莊到主峰之間，卻觀察到霧淞。
玉山國家公園管理處副處長林文和說，排雲山莊保育巡查員，大清早巡視主峰步道路況，確認到目前為止尚未下雪，因此尚未起動雪地管制措施，呼籲上月已抽中籤，獲准在這兩天進入園區的山友要注意保暖及步道防滑，也要求排雲山莊管理員加強勸導解說。
不過不管玉山下雪或出現霧淞，對一般民眾而言也僅止於訊息意義，因為遊客根本搆不到、摸不著！想進入玉山園區必須提早1個月提出申請，然後因總量管制必須抽籤，中籤率從假日約20或30分之1，到非假日的3分之1或4分之1。
就算幸運抽中了，1個月後若還有雪，也常因安全考量步道封閉進不去；如果能夠順利進去，那通常就是因裡面沒雪才開放通行。所以真正要賞雪，應該是選擇人車都能親近的合歡山。
(中時)
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