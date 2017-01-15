支持台製文創產業 十三行限時優惠
新北市十三行博物館，推出文化商店促銷，民眾只要憑博物館門票票根，至館內1樓文化商店，可享博物館自售商品百元以上單品現折50元，「十三行T恤」等限量商品特價99元。
十三行博物館館長陳春蘭表示，為建立十三行博物館品牌形象，期望以文化與創意激盪的設計成果，塑造考古元素，帶給觀眾多元化的文創品，並創造嶄新的參觀博物館的經驗。氣象
參觀博物館後，多數民眾也想收藏珍貴的文物，將旅行記憶帶回家。十三行博物館熱賣的前三名商品「文物鑰匙圈」、「建築環保袋」、「十三行T恤」，每件商品都極具豐富的人文意涵，也是十三行限定版，數量有限。 陳春蘭表示，限定版文創商品不僅具有紀念價值，也很實用。「文物鑰匙圈」除有鎮館之寶「人面陶罐」，還有可愛的小雞、小豬造形的陶製鑰匙圈，讓經典文物輝映金雞年新希望。
「建築環保袋」與知名帆布行合作，將特色的十三行博物館建築，以簡約的線條設計，印製在帆布袋，共有黃、白兩色，實用又美觀。
「十三行T恤」繪製設計Q版的人面陶罐寶寶圖像，柔和的顏色與可愛的陶罐寶寶造型，目前特價99元，深受遊客的喜愛。
博物館表示，活動自即日起，到2月28日為止，請把握限量文化商品優惠機會，支持「Made in Taiwan」台灣製優質的文創產業。1060115
(中央社)
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