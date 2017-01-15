洪秀柱：拯救國民黨捐款越多越好
中國國民黨主席洪秀柱今天在舊金山召開記者會表示，這次訪美的重點目標，包括感謝僑胞支持、說明國民黨困境及為黨籌款等，至於需要多少款項，她笑著說「越多越好!」
洪秀柱於當地時間14日中午在下榻的福斯特市(Foster City)皇冠(Crown Plaza )洒店召開記者會。面對國民黨目前的財務困境，洪秀柱估計，大約需要15億台幣，包括支付整個黨務運用及處理退休人員薪資問題。
她說，這是一個很龐大的數字，所以這次能籌得的款項越多越好。
洪秀柱說，這並不是國民黨無能，而是不動產及銀行帳戶被不合法凍結，希望民進黨能夠理性一點。不要使用違法、違憲的粗暴來對付一個百年合法的政黨。
她強調要判定國民黨的黨產是否合法，必須透過司法的審判，不是用行政命令就可以做出違背公司法、票據法的違法作為。她同意黨產歸零，但是要先解決很多的問題才能夠走未來的路。
她認為民進黨對國民黨趕盡殺絕，是對台灣未來民主社會發展的一大傷害。如果台灣少了國民黨，失去了制衡的力量。相信這不是台灣人民樂意見到的。
為期大約10天的訪美之行，除了為國民黨籌款，洪秀柱主要是感謝僑胞對她個人及國民黨的支持，同時讓僑胞了解國民黨目前面對的困境及發展狀況。
洪秀柱強調，救亡圖存是目前最重要的工作，希望僑胞發揮當年為革命之母的精神，援助國民黨脫離困境，一起和國民黨面對挑戰。1060115
(中央社)
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