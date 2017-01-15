都市地價總指數6年來首跌 北市跌最大
內政部今天發布最新一期全國都市地價總指數，下跌0.35%，是民國98年以來首次下跌。縣市個別漲跌方面，僅台北市、新竹市、新北市及新竹縣下跌，其中以台北市1.8%跌幅最大。
內政部表示，最新一期全國都市地價總指數（105年4月1日至105年9月30日）為118.91（以102年3月31日為基期），下跌幅度為0.35%，相較上一期，上漲0.04%，及去年同期上漲1.49%，本期已終止上漲趨勢。
從各縣市個別漲跌幅情形來看，僅台北市、新竹市、新北市及新竹縣等4縣市下跌，以台北市跌幅1.8%最大，其他縣市大多呈持平態勢。
據台北市政府表示，台北市雖具有便捷交通路網、完善公共建設等，但受部分屋齡較為老舊地區，因公共設施相對不足、都市更新進度緩慢及交通不便等因素，致價格下降較為明顯，整體市場呈現量縮價跌趨勢。
內政部說，本期以嘉義市的3.57%漲幅較大。據嘉義市政府表示，因嘉義市有大面積的整體開發建設，以及推動雲嘉南觀光休閒產業與健康防老園區等政策下，帶動商機，使得買氣熱絡，地價仍有上揚。
此外，以土地買賣筆數觀察，本期全國土地買賣筆數23萬3462筆，較上期26萬754筆減幅10.47%，也較去年同期26萬3994筆，減幅11.57%，整體呈現量縮態勢。
都市地價指數是將各縣市的都市計畫範圍內住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取具代表性的中價位區段查估其平均區段地價，以此編算某一地區內土地價格在一定期間內的相對變動（上漲或下跌）的百分數，性質類似物價指數，內政部定期於每年1月15日及7月15日發布。1060115
(中央社)
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