巴西監獄再傳暴動 3囚慘遭斬首
官員表示，巴西北部1座監獄今天至少有3名囚犯遭殘忍處決及斬首。數天前，巴西監獄有100人在幫派相關的流血事件中喪命。
法新社報導，事件發生在北大河州（Rio Grande do Norte）規模最大的埃爾卡庫斯（Alcazuz）矯治中心，當時1個幫派的成員衝入敵對幫派地盤，並且狹持其成員。
州立監獄主任席瓦（Zemilton Silva）告訴地方媒體：「至少3名犯人死亡，因為我們看到他們的頭。」一些地方媒體說，死者可能多達10人。
埃爾卡庫斯監獄位於北大河州首府納塔爾（Natal）外，最多容納620囚犯，卻關押了1100人。
儘管監獄過於擁擠是事實也是問題，不過這並非導致暴力活動的唯一因素。
許多專家表示，巴西為全世界最重要的古柯鹼市場及運毒路徑之一，監獄暴動是毒品幫派組織鬥爭的一環。（譯者：中央社周莉芳）1060115
(中央社)
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