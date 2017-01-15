涉性侵韓女案 士檢聲押小黃運將

3名來台旅遊的韓國女學生疑遭台灣計程車司機下藥性侵。士林地檢署檢察官今天複訊司機後，依妨害性自主罪嫌聲請羈押。

媒體報導，3名韓國女學生來台5天4夜旅遊，12日晚上7時許，從台北市萬華區包計程車，要司機載她們去士林夜市；不過，喝下養樂多後，其中2人的記憶全沒了，另1名女學生依稀記得，褲子和絲襪在計程車內被人強制脫掉，然後一直抵抗。

承辦檢察官昨天晚間傳喚3名韓女到庭，經通譯協助製作筆錄，訊後請回；司機部分，檢察官今天複訊後，依妨害性自主罪嫌向法院聲請羈押。法院收案後，將召開聲押庭。1060115

(中央社)