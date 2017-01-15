中正藝文特區 桃園市10大買房熱搜首位

桃園市最大房仲業台灣房屋仲介統計近來民眾10大熱搜區今(15)日出爐，桃園區中正藝文特區、大有特區分居1、3名，平鎮區山仔頂生活圈以黑馬之姿衝上第2名，

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，傳統購屋族群多在農曆年前進場，由於投資客近年已逐漸退場，目前房市的主導權早已回到自住客與置產客手中，為調查購屋者近來喜好桃園市的區域，智庫統計網友2016年11月1日迄今的前10大搜熱區。

其他依序是八德區公所重劃區、蘆竹區大竹重劃區、中壢區內壢前站、龍潭區中興路一帶、平鎮區南勢重劃區、龍潭區市中心、中壢區太平洋崇光百貨 (SOGO)海華特區。

台灣房屋分析發現，熱搜區前10名除了第1名的中正藝文特區與第10名的中壢SOGO海華特區，其餘8個熱搜區的共通特質就是「蛋黃邊」或是「1字頭房價區」，看出過年前有意在桃園市購屋民眾的偏好，意味自住客購屋考量是「價格」與「生活機能完善」兼備，山仔頂生活圈以「黑馬」之姿躍居第2名。

在這樣的趨勢下，江怡慧認為中壢SOGO海華特區排名降到第10並不意外，值房市處於景氣低迷期，海華商圈平均房價每坪25萬元至32萬元屬於高價位區，且屋主多半惜售，市場上釋出量體比重比其他區域低，也影響到排名。

江怡慧指出，中正藝文特區堪稱桃園市未來最有潛力的區域，尚有「桃園市的信義計畫區」之稱，這裡規劃為藝文及商業中心，豪宅成交單價介於35萬元到40萬元，5年內大樓落在每坪23萬元至26萬元。

江怡慧說，大有特區素有「桃園小天母」的美名，不僅被桃園在地人視為鬧區，平均單價介於18萬元至20萬元，僅是「天龍國」房價的25％至20％，吸引不少台北客南下置產或自住。

江怡慧分析山仔頂生活圈能異軍突起，除周邊有平鎮、烏樹林兩個工業區，連結龍潭渴望科技園區更形成龐大工業區，除「產業人口」鞏固當地房市需求量，還有四通八達的便利交通，區域內房價如公寓每坪僅約九、十萬元，10年內電梯大樓介於12萬元至15萬元，透天厝總價六、七百萬元，別墅約1,000萬元、1,100萬元。

(工商)