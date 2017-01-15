國道APP增動態導引 替代道路不再霧煞煞

我要評比

高速公路局最新完成的「國道1968」APP，新增多項功能，其中多了動態定位顯示，用路人尋找替代道路時，有更明確的指引，不再霧煞煞。

每年春節返鄉及收假，國道都免不了塞車，高公局雖一再呼籲用路人多利用替代道路，但很多用路人都發現，替代道路不好找，國道上有指引標誌，但因對地方道路路況不熟悉，往往不知該往何處去。

高公局說，新版的「國道1968」APP，新增Google Maps的地圖模式，民眾看的替代道路資訊，除面地圖外，多了動態定位導引圖，用路人會清楚知道自己的位置與替代道路相對應的方向，別擔心走錯路。

另新版「國道1968」APP，也會列出替代道路與主線旅行時間的比較，讓用路人能馬上判斷是否該改走替代道路。

例如，高公局預估，春節初一到初四，國道5號午後北返頭城到坪林的行車時間要111分鐘，但同樣時間走省道台9線，從頭城到坪林只要60分鐘。

新版「國道1968」APP還可輕鬆回報路況資訊，透過衛星追蹤，一個按鍵，讓可將事故地點回傳到高公局交控中心，不再必打電話通知；同時中英語雙介面功能，讓更多外籍人士也可使用。1060115

(中央社)