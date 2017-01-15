國道APP增動態導引 替代道路不再霧煞煞
高速公路局最新完成的「國道1968」APP，新增多項功能，其中多了動態定位顯示，用路人尋找替代道路時，有更明確的指引，不再霧煞煞。
每年春節返鄉及收假，國道都免不了塞車，高公局雖一再呼籲用路人多利用替代道路，但很多用路人都發現，替代道路不好找，國道上有指引標誌，但因對地方道路路況不熟悉，往往不知該往何處去。
高公局說，新版的「國道1968」APP，新增Google Maps的地圖模式，民眾看的替代道路資訊，除面地圖外，多了動態定位導引圖，用路人會清楚知道自己的位置與替代道路相對應的方向，別擔心走錯路。
另新版「國道1968」APP，也會列出替代道路與主線旅行時間的比較，讓用路人能馬上判斷是否該改走替代道路。
例如，高公局預估，春節初一到初四，國道5號午後北返頭城到坪林的行車時間要111分鐘，但同樣時間走省道台9線，從頭城到坪林只要60分鐘。
新版「國道1968」APP還可輕鬆回報路況資訊，透過衛星追蹤，一個按鍵，讓可將事故地點回傳到高公局交控中心，不再必打電話通知；同時中英語雙介面功能，讓更多外籍人士也可使用。1060115
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。