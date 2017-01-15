幫毛小孩辦年貨 花博MAJI店今有禮相送
年關將近、送舊迎新，有越來愈多毛爸毛媽也想幫寵物辦年貨過好年，獲得台北市政府認證為寵物友善商圈的MAJI集食行樂搭配寵物王國花博MAJI店開幕推出「寵物年貨專區」，業者並特地找來真人比例的「人形紅貴賓」到捷運圓山站出口迎賓，吸引沿路民眾狂拍照打卡。
人型玩偶紅貴賓狗並將在圓山捷運站廣場發DM，今(15)日12點至下午6點，毛爸毛媽可憑DM至MAJI門市兌換小贈品，另外下午1點至6點，在寵物王國MAJI店內並將舉辦「試吃狗餐包」活動。
「寵物年貨」標榜是為「滿足毛小孩過年需求」而設計，展場展售有專為毛小孩保暖並可跟毛爸毛媽過年應景或拜訪親友穿的「毛小孩過年新衣」。同時也有特別設計的「毛小孩紅包袋」，讓毛小孩出門有機會得到親友祝福的壓歲錢，作為年後「加菜金」。
在吃的部分，現場則有精選鮮肉罐頭，對平時吃乾糧飼料的寵物來說，MAJI強調，此將是毛小孩年夜飯與新年期間「加菜」的最佳選擇。新鮮天然的肉塊讓寵物們享受美食的同時沒有多餘的身體負擔。
一般民眾採買年貨最常選擇糖果、魷魚乾等零食，動物王國特地推出寵物零食專區，集中各國進口食品，採取小包裝形式，方便主人在連假期間嗑瓜子、看電視的同時，寵物也有相應的休閒活動。
(工商)
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