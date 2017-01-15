檳城台灣新春文化節 促經貿交流

駐馬來西亞代表章計平於當地時間13日出席馬來西亞華商經貿總會舉辦「2017年檳城台灣新春文化節」開幕典禮，與台商、檳城華裔溫馨交流。

開幕典禮由華商經貿總會總會長江洺輝主持，來自台灣的廠商代表，及檳城州北海華裔鄉親等參加，場面熱鬧。

章計平致詞讚揚檳城台灣新春文化節是一場內容豐富的文化及年貨美食饗宴，不僅呈現出「處處生機」的新春新氣象，也彰顯了總統蔡英文所提「新南向政策」，以人為核心，促進台馬雙方文化交流與經貿商機，十分具有意義。1060115

(中央社)