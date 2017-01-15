鹿港冬令送暖 工程師捐18萬元
彰化鹿港鎮公所舉辦冬令關懷慰問活動，發放近200萬給低收入戶，其中1名郭姓工程師捐出年終獎金等18萬元，善心義舉令人感動。
彰化鹿港鎮公所日前舉辦低收入戶冬令慰問關懷活動，鹿港鎮長黃振彥在活動中感謝來自社會各界慷慨解囊，這次總共募得新台幣198萬以及白米600包等，準備發放給300戶低收入戶，每戶可以領到6600元。
捐款的除了有彰化在地的公司行號以及慈善會外，另有1名在彰濱工業區上班的工程師郭獻文，1人就捐出獎金18萬元，受矚目，郭獻文準備了300個紅包，每個紅包都裝滿6000元，請鎮公所轉交給縣內的低收入戶。
郭獻文對鎮公所人員表示，因為以前曾經有貴人相助，加上從小看到家人行善，耳濡目染之下，便立誓未來有能力的話也要助人，剛好鎮公所有舉辦活動，於是把獎金以及平時省下來的錢捐出來，希望幫別人過個好年。1050115
(中央社)
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