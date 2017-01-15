基隆碧砂經國銅像遭潑漆 警追嫌疑人

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基隆碧砂漁港故總統蔣經國銅像，15日凌晨遭人潑漆汙損，警方將依據監視器畫面，追查涉案的人士，並由管理單位提告。（警方提供）中央社記者黃旭昇基隆傳真 106年1月15日

基隆碧砂漁港故總統蔣經國銅像，今天凌晨遭人潑漆汙損，警方將依據監視器畫面，追查涉案的人士，並由管理單位提告。

基隆市警察局第二分局八斗子派出所，今天凌晨接獲海巡署岸巡二總隊碧砂安檢所通報，基隆市碧砂漁港內公園的故總統蔣經國銅像，遭署名「實踐正義騎士團」團體潑漆破壞。

銅像含基座，約高4公尺，遭潑紅色油漆。涉嫌者毀損銅像的動機說明文字，被紅漆掩蓋，一旁留下多張「特務頭子.....」宣傳性文字的白紙。

自稱「實踐正義騎士團」的汙損者，也將灰白色漆潑灑在銅像基座上面，汙損蔣經國銅像的左腳部位，現場留下紅漆的瓶裝蓋子，以及殘餘油漆在草地上。

市警局局鑑識科到場採證，發現上面寫有「白色恐怖元兇」字樣，並由第二警分局偵查隊及派出所，調閱現場及周邊監視器畫面循線追查。

警方另通知漁業署託管單位，基隆市府產發處漁業行政科，派員清理及提告。1060115

(中央社)