讓民眾安心過好年 高雄港強化港安

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農曆春節前，高雄港務警察總隊強化員警勤務訓練和巡邏及攔檢，落實港區安全維護，讓民眾安心過好年。

高雄港務警察總隊長江雅文親自督導所屬執行勤務，強力維護社會治安及打擊犯罪，籲請民眾如果發現可疑情事立即通報。

高雄港務警察總隊已要求員警主動發掘可疑，加強攔查盤檢，發揮勤務效能，落實港區安全維護，在港區水域和陸域巡邏，日前即在高雄港第16號碼頭執行巡邏勤務時，發現一輛失竊保時捷跑車，通知設籍桃園市的車主認領，並查獲疑似未完稅的大批工藝品等。1060115

(中央社)