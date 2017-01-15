同志霞海城隍廟祈婚姻平權 盼用喜餅還願
霞海城隍廟的月老聞名遐邇，曾到城隍廟祈求愛情的同志蔡尚文今天帶著伴侶到廟裡獻花，祈求婚姻平權的民法修正案順利通過，讓自己能帶喜餅來還願。
台灣同志諮詢熱線協會今天在霞海城隍廟舉行「神明疼眾人，新年求平權」活動，由同志蔡尚文和其伴侶獻花，祈求婚姻平權法案開花結果，現場也介紹平權紅包，並由同志父母愛心協會召集人郭媽媽傳授跟長輩說婚權的秘訣。
蔡尚文表示，自己從小生長在民間信仰下，剛上大學時，也曾來霞海城隍廟祈求，雖然不知道城隍廟是否會保佑同志，但他還是跟大家一起求籤，後來在參與同志相關活動時，認識另一半，至今已經交往4年。
蔡尚文指出，他相信這片土地上的神明不僅是信仰，也是人們的祈願，希望神明能夠保佑婚姻平權的民法修正案順利通過，讓自己能夠像大家一樣，拿著喜餅回到霞海城隍廟還願。
為了讓更多人認識婚姻平權議題，同志諮詢熱線也和「鼻妹」、「少女阿妙」、「Lobster」等插畫家合作，推出「雞吉平權紅包袋和春聯」，邀民眾將婚姻平權權議題帶回家中，讓長輩和更多人接觸，也祝福法案能順利通過。
郭媽媽表示，今年大家可以帶著平權紅包回家，問爸媽是否有聽過婚姻平權議題，跟爸媽說自己有很多朋友是同志，希望爸媽也能支持婚姻平權，而婚姻平權不是要破壞現有家庭制度，而是要把餅做大，讓同志也能追求一樣的幸福。
同志諮詢熱線協會今天除了在霞海城隍廟附近發送150個雞吉平權紅包袋，16日起在全國20個公開通路，也提供3萬個紅包袋供民眾免費索取，詳細索取地點可到「相挺為平權 全民撐同志」或「婚姻平權小蜜蜂」臉書粉絲頁查詢。1060115
(中央社)
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