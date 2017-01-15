林宥嘉婚後與鄧紫棋同台 衝葛優休息室癱坐

林宥嘉與鄧紫棋日前在商演場上錯開。（圖／取自林宥嘉臉書、鄧紫棋微博）

林宥嘉日前高調宣布與丁文琪登記結婚，當時外界相當好奇舊愛鄧紫棋反應，進來她鬆口祝福。不過林宥嘉近日和鄧紫棋同時出席某個場合演出，但主辦單位巧妙讓兩個人錯開，且在一結束表演後，林宥嘉隨即到了葛優休息時，甚至上演時下最紅的「北京癱」，笑壞一票粉絲。

林宥嘉進來與鄧紫棋同場演出，不過兩人完全沒有碰頭，主辦單位為了避免尷尬，也刻意安排兩人不同時段出場，且兩人休息室也刻意安排的較遠。但林宥嘉演唱完畢後隨即是鄧紫棋登場，可當時林宥嘉恰巧在受訪，隨後則前往葛優休息室。

由於葛優早期在新戲《我愛我家》飾演一個頹廢男，他在裡頭的坐相被稱為是「北京癱」始祖，因此林宥嘉這回開唱趁機找了葛優教學，示範正宗「北京癱」，他笑稱「這次誰還能說我不標准，正宗一對一教學！謝謝葛大爺。」笑壞粉絲。

(中時電子報)