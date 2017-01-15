NBA》沃爾遭罰款出悶氣 敲醒七六人連勝夢
15日遭到聯盟宣布處罰1.5萬美元的巫師後衛沃爾，只好把一肚子悶氣都出在對手身上，七六人成為最無辜的受害者！沃爾拿下全隊最高25分，外加7助攻、7籃板，帶領巫師109比93痛宰七六人，也讓七六人中止最近難得3連勝。
聯盟挑在巫師與七六人賽前宣布，前役賽後跟克勞德爆發肢體衝突，甚至一路爭吵到休息室外走道的沃爾，都遭罰款處分，先動手的克勞德罰了2.5萬美元，沃爾判罰1.5萬美元，當然想把悶氣出到15日對手七六人身上。
其實不只沃爾表現出色，巫師先發5人得分都上雙，沃爾的後場最佳搭檔畢爾，也拿下20分，馬基夫莫里斯14分、9籃板，葛泰12分、10籃板，波特10分，巫師贏球關鍵在第3節轟下30分，且讓七六人單節只有15分進帳。
其實七六人也沒打算跟巫師硬拚，此役選擇讓主力中鋒恩比德輪休，改由歐卡佛先發上陣，儘管歐卡佛拿下全場最高26分，外加9籃板，禁區主宰力仍遜恩比德一截，伊耶索瓦貢獻18分、7籃板，卡巴洛特12分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。