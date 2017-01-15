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NBA》沃爾遭罰款出悶氣 敲醒七六人連勝夢

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沃爾
巫師後衛沃爾(右)跟隊友葛泰擊掌慶祝。(美聯社)

15日遭到聯盟宣布處罰1.5萬美元的巫師後衛沃爾，只好把一肚子悶氣都出在對手身上，七六人成為最無辜的受害者！沃爾拿下全隊最高25分，外加7助攻、7籃板，帶領巫師109比93痛宰七六人，也讓七六人中止最近難得3連勝。

聯盟挑在巫師與七六人賽前宣布，前役賽後跟克勞德爆發肢體衝突，甚至一路爭吵到休息室外走道的沃爾，都遭罰款處分，先動手的克勞德罰了2.5萬美元，沃爾判罰1.5萬美元，當然想把悶氣出到15日對手七六人身上。

其實不只沃爾表現出色，巫師先發5人得分都上雙，沃爾的後場最佳搭檔畢爾，也拿下20分，馬基夫莫里斯14分、9籃板，葛泰12分、10籃板，波特10分，巫師贏球關鍵在第3節轟下30分，且讓七六人單節只有15分進帳。

其實七六人也沒打算跟巫師硬拚，此役選擇讓主力中鋒恩比德輪休，改由歐卡佛先發上陣，儘管歐卡佛拿下全場最高26分，外加9籃板，禁區主宰力仍遜恩比德一截，伊耶索瓦貢獻18分、7籃板，卡巴洛特12分。

(中時電子報)

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關鍵字：NBA巫師沃爾七六人恩比德
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