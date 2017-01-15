日本經典賽28人名單 再加藤浪與岡田兩大強投
日前日媒報導經典賽日本國家代表隊已大致確定26人名單，剩餘兩位則需等待大聯盟選手的狀況，不過今日媒預測剩餘2個名額同樣以日職選手加入，分別是阪神虎的藤浪晉太郎，與中日龍的後援投手岡田俊哉。
藤浪晉太郎與岡田俊哉，兩人都曾在去年11月日本與荷蘭、墨西哥的強化試合中登場，有日職球評評析，藤浪投球壓制力，非常適用於短期比賽，岡田也在11月對上荷蘭時中繼上場無失分，都成為入選原因。
另外軟銀的武田翔太，今年準備轉戰巨人的森福允彥，也被視為候選人員，不過日媒綜合評比過後，仍給予藤浪晉太郎與岡田俊哉較高的入選評價。
日本經典賽代表隊，投手群13人組成中，去年12月就有7人確定，剩餘6人，大聯盟的前田健太與田中將大幾乎都確定無法參賽，所以日職三振率相當高的千賀滉大與松井裕樹，以及羅德的石川步都是有力入選人選。
(中時電子報)
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