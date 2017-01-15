補教人生重逢再續 高國華、陳子璇空中竟這樣曬恩愛
補教界英文名師高國華與陳子璇的「補教人生」，因前年的炒股案暫停，高國華去年9月終於出獄，老婆陳子璇依然癡心在原地等著，「補教人生」正式宣告重逢再續，近來高國華更愛相隨，跟老婆一起主持廣播節目，搶救聽眾英文之餘，也不忘使出放閃絕招，空中都甜蜜。
出獄後的高國華，轉行改賣祖傳牛肉麵，而老婆陳子璇則繼續在英文領域衝刺，去年進軍廣播界，擁有屬於自己的《子璇英文點點名》節目，據《蘋果日報》報導，高國華力挺嬌妻，新的一年將跟陳子璇一起上節目，他表示，這是夫妻倆首次攜手在廣播中合作，要幫聽眾把生鏽的英文磨亮！當然恩愛夫妻湊在一塊兒，沒有不發糖的道理，雙方在節目中互尬英文能力，高國華幾次被考倒，非但沒生氣，還說：「這就是我這麼敬佩她、喜歡她的原因」，這場空中「你考我我考你」劇碼甜蜜無限，「補教人生」又一次放閃成功！
(中時電子報)
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