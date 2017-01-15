1月15日中視午間新聞速速報

我要評比

1月15日中視午間新聞搶先看

認了! 運將坦承性侵韓女

3位韓國女大生來台旅遊，指控計程車運將疑似下藥昏迷乘客，試圖猥褻，詹姓小黃司機也向警方坦承犯案

人力不足 北捷不幫推輪椅

北捷值班人力有限，不會主動提供輪椅推送服務，旅客可循無障礙動線通行，或請親友陪同協助護送，民眾認為太荒謬

好冷! 太平山一片霧茫茫

受大陸冷氣團影響，北部沿海空曠地區仍有機會下探12℃，中南部13至17℃，周二起天氣才會回暖但下週五氣溫驟降，達到「強烈大陸冷氣團」的機率很高

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播郭安妮播報的中視午間新聞！

(中時電子報)