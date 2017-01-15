新北汐止同興路通車 打通交通瓶頸

新北市汐止區社后地區聯外道路同興路今天上午通車，未來同興路將紓解福德路至大同路間的往來車流，有效改善汐止社后地區聯外交通網路，不再飽受塞車之苦。

新北市汐止區同興路與大同路一段叉路口，今天舉行串聯汐止社后地區的聯外道路通車典禮，將紓解福德路至大同路間的往來車流。

汐止社后地區聯外道路窄小，新社后橋完工後，讓汐止社后地區聯外交通，變得比較便利一些，但新社后橋南北向的聯絡道工程卻沒通車。

基隆河南側竣工、全新的「同興路」，今天上午剪綵通車。市府工務局表示，聯外道路將有效改善汐止社后地區聯外交通網路。將有效紓解汐止大社后地區，長期以來壅塞又打結的聯外交通瓶頸。 1060115

(中央社)