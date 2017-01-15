符合宜蘭縣長條件？陳歐珀：我也是人選之一

立委陳歐珀今天到羅東發送春聯，對於是否參選宜蘭縣長一事，陳歐珀仍未鬆口表態。（李忠一攝）

雖然總統、副總統聯名的春聯爭議不斷，但陳歐珀表示，春聯在宜蘭很受歡迎，有很多鄉親向他索取。（李忠一攝）

民進黨立法委員陳歐珀今天（15日）到羅東民生市場發送春聯向鄉親拜年，對於是否參選宜蘭縣長，陳歐珀仍未鬆口，必須整體考量才會做決定。他指出，擔任縣長的條件是執行力很強、有具體願景、歡喜承擔。面對追問，陳歐珀說「我也是符合這條件的人之一。」

在民進黨內，已表態要參選宜蘭縣長有宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝等人；國民黨有羅東鎮長林姿妙、前縣長呂國華、前副縣長林信華等人。

單以立委得票數來說，在宜蘭拿下12萬票的陳歐珀，是僅次於縣長林聰賢最有民意基礎的政治人物，因此動向備受關注，也是各陣營的假想敵之一，但陳歐珀至今仍未公開表態是否要參選縣長。

面對媒體追問，陳歐珀說，很多鄉親有勸進的聲音（指選縣長），但距離選舉還很遠，每個人應該要先做好份內事。他表示，宜蘭縣最要改善的就是交通問題，身為宜蘭唯一一席的區域立委，會更努力來為宜蘭解決交通問題。

他表示，鄉親勸進聲音都有聽到，但必須考量宜蘭縣未來五合一選舉整體布局再決定。何時會表態？陳歐珀說：「我想沒那麼快，應該再過幾個月看看。」

陳歐珀認為，宜蘭縣長必須讓縣府能跟中央緊密接軌，要有具體願景，將宜蘭帶往正確的方向，要有執行力很強的人來帶領團隊向前走，而宜蘭人才濟濟，不一定要由什麼人來承擔，但要承擔必須要歡喜承擔，因為這場仗不好打。

是否符合參選宜蘭縣長的條件？他笑說：「我也是符合這條件的人之一。」陳歐珀發放與總統、副總統聯名的春聯，雖然春聯爭議聲不斷，但陳歐珀表示，這在宜蘭很討喜，很多鄉親向他索取，也藉此祝福鄉親自自冉冉，歡喜新春。

(中時)