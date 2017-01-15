涉下藥性侵韓女大生 詹姓司機遭聲押

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3名韓國女大生來台旅遊，卻疑似遭司機下藥迷昏、性侵，涉案的詹姓司機昨晚11時許，遭檢警拘提到案。士林地檢署複訊後認為，詹姓司機涉犯加重強制性交罪嫌重大，以重罪、逃亡、滅證為由聲請羈押。

詹姓司機涉於12日晚間6時許，新北市九份金瓜石停車場，將以針筒注射強力安眠藥之飲料提供給來台自由行的3名韓籍女性飲用，其中2女飲用後昏睡車內。

12日晚間9時許，詹將車開往士林夜市，其中一人下車逛夜市，詹將其他2女載至附近偏僻地區，性侵其中1女。

(中時)