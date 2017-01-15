玉山霧濛濛 水氣不足未飄雪

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中央氣象局玉山觀測站今天上午7時45分，出現攝氏零下3.8度低溫，因水氣不足未飄雪，但能見度不佳，一片霧濛濛。

氣象局玉山觀測站說，今天玉山氣溫比昨天低，最冷是上午7時45分，零下3.8度，不過，水氣不足，沒有下雪，只見到一點點霧淞。

玉山上午10時30分，氣溫回升零下1.7度，霧淞已漸散去。

玉山觀測站說，今天玉山能見度不理想，上午11時能見度大約只有10多公尺，加上陰天，一片霧濛濛。1060115

(中央社)