突尼西亞革命6週年 民眾上街爭取工作權

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北非突尼西亞革命6週年這天，突國多個城鎮今天數百人走上街頭要求就業權時，與警察發生衝突，其中1個地區還有人擋住來訪總統艾塞布西的路線。

路透社報導，當地居民表示，周末在南部城鎮本加爾丹（Ben Guerdane）爆發的抗議活動已經蔓延至其他區域，包括希迪布濟德（Sidi Bouzid）、麥克納西（Meknassi）和加夫薩（Gafsa）。總統艾塞布西（Beji Caid Essebsi）拜訪此地，紀念2011年這場罷黜獨裁者班阿里（Zine El Abidine Ben Ali）的人民起義。

根據民營電視頻道Nessma，維安部隊發射催淚瓦斯，驅散朝艾塞布西車隊丟擲石頭的抗議民眾。

2011年起義迄今6年，突尼西亞被譽為民主轉型的典範，但突國中、南部區域仍是暴亂熱點，遭邊緣化的城鎮中，許多突尼西亞年輕人見不到什麼經濟契機或進步。

法新社報導，總理查希德（Youssef Chahed）昨晚在全國電視中承認，當局還沒解決突國人民的不滿，而這份不滿正是煽動人民2011年起義的主因。

他說：「如果我們希望民主壯大穩固，就必須成就革命所要求的經濟和社會目標，即經濟和尊嚴。」

查希德說：「今天，我們沒有達成目標，因為失業和社會不公都節節升高。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060115

(中央社)