桃警擴大臨檢 查獲槍枝子彈毒品
桃園市警察局配合警政署，進行北部地區擴大臨檢專案，查獲改造槍枝、子彈及各類刑案97件，另查扣各級毒品151.6公克。
桃園警方今天指出，由於日前年金改革分區座談及香港人士來台等活動，皆出現疑似黑衣人鬧場事件，為有效打擊黑道幫派組織，杜絕類似不法脫序行為再度發生，於13日、14日連續2天，規劃北部地區同步實施擴大臨檢專案勤務。
桃園警方表示，依據轄區特性及治安狀況，鎖定轄內黑道幫派組織圍事、經營等經常活動處所，執行閉鎖式擴大臨檢，運用優勢警力威力掃蕩，置重點於「掃黑」及「緝毒」，並將保安警察第一總隊「維安特勤隊」及桃園市政府警察局「特殊任務警力編組（霹靂小組）」納入編組配合執行巡邏、臨檢、路檢及攔檢等攻勢勤務，強化執行力度，以恢弘成效。
桃園警方說，合計動用警（民）力987人次，鎖定目標382處場所實施臨檢掃蕩，共計查獲改造槍枝1把、子彈4顆及各類刑案97件97人，查獲違反毒品危害防制條例計79件83人，其中一級毒品18件17人、二級毒品52件57人、三級毒品9件9人，共查扣各級毒品151.6公克。1060115
(中央社)
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