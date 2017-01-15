嘉義露營區主人 竟是6罪嫌通緝犯

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46歲劉姓男子背負6項罪嫌遭通緝，竟藏身嘉義山區經營露營區，一遇查緝就遁入山中，最後警方以年輕男女員警假扮情侶，才順利將他逮捕歸案。

嘉義縣警方指出，劉男因涉嫌妨害自由、竊盜、侵占、詐欺（2件）、違反森林法等6項罪嫌，分別被嘉義地檢署、嘉義地方法院、高雄地檢署、橋頭地檢署通緝。

警方表示，劉某因涉嫌6起案件，一直拒不到案說明，因此被警方喻為「六條通」。由於他藏身竹崎山區經營露營區，且平日身穿迷彩服，一遇警方查緝就進入森林躲藏，讓警方非常懊惱。

查緝員警多次撲空後，竹崎警分局大南派出所副所長郭紹琪靈機一動，指派剛畢業報到的女警蘇倩玉，以及服務剛滿2年的警員何振豪假扮情侶前往查緝，當場逮捕，解送歸案。

警方指出，何、蘇2人扮成情侶，鬆懈劉男戒心，並藉由詢問露營價格時，確認劉男身分，隨即將進行逮捕；劉男因被警方突如其來的舉動嚇到而拒捕，造成額頭、手肘擦傷。1060115

(中央社)