吳敦義競選歌 郝龍斌：有點像軍歌聽不習慣

郝龍斌（左）15日在花博公園接受羅智強的臉書直播專訪，兩人騎ubike出場。（潘維庭攝）

前台北市長郝龍斌15日上午到花博公園，參加總統府前副秘書長羅智強製作的臉書直播節目「台北－開播」談市政經驗。被問到選黨主席連署的問題，郝龍斌希望自己的每一份連署書都是有效的，也希望不要有重覆連署、杯葛候選人的情況出現；被問到吳敦義的競選歌曲，郝則說「聽不太習慣，有點像軍歌」。

媒體問郝龍斌，吳敦義陣營喊出要10萬份連署書的目標，郝龍斌回應，他會全力請大家支持，但希望每一份都是有效的，連署的人也能真正支持他。因為過去黨主席選舉連署，連署書和實際投票數目會打一個很大的折扣，「像上屆洪主席有8萬多份連署書，結果只得了7萬多票」。

他表示，同一個人重覆連署就會失效，希望大家不要這樣技術性的杯葛其他候選人，讓一些連署數目低的人達不到門檻。被問到具體數目目標時，他說目前黨內規定要3%黨員的連署書，大約是7、8千份到1萬份左右。但他自己認為，參選要規定連署書的門檻，是沒必要的。

記者問他來參加羅智強的直播節目談市政，是不是前後任市長相互拉抬？郝表示，所有願意參與市長參選的國民黨同志，「我都支持」。羅智強則表示，他可以不當台北市長，但國民黨必須要贏回台北市，不管是不是他出線，他都會支持最強棒出來參選。

另外，郝被問到是否聽了吳敦義的競選歌曲「義無反顧」？郝說他不太懂歌曲，「但那個歌我聽得不是很習慣，有點像軍歌」，他自己因為受限經費，沒有推出歌曲的計畫。

(旺報)