阿妹高雄巨蛋門票1點開賣 黃牛大隊公然橫行

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阿妹門票今在拓元售票系統開賣。（EMI提供）

網路黃牛公然召集搶票大隊。（讀者提供）

張惠妹（阿妹）的「烏托邦2.0」高雄演唱會，6場門票今下午1點在拓元售票系統開賣，粉絲一星期前早已摩拳擦掌緊張等待搶票，今午卻傳出有黃牛公然在網路上，打出每小時時薪135元吸引電腦快手幫忙搶票。

對此，阿妹經紀人陳鎮川再次呼籲粉絲千萬不要購買來路不明的票，以免影響自身權利，同時助長黃牛橫行。

「烏托邦2.0」8月12日起一連3周六日唱回高雄巨蛋，勢必再掀搶票熱潮。不少粉絲一早就在電腦前等候，還有擔心搶不到票的歌迷，不斷湧進張惠妹粉絲團央求加場。

(中時)