小小瑜男友曝光 熱戀大2歲美商公司經理

小小瑜曝光男友是美商公司經理。(圖／翻攝自小小瑜臉書）

「小小瑜」張芯瑜在演藝圈打拼多年，去年她坦言有穩定交往對象，已論及婚嫁，近日圈外男友的身分曝光，是大她2歲的美商公司經理。

小小瑜日前在張克帆婚禮時坦言有交往對象，曾透露嫁人就淡出演藝圈，而現在男友身分曝光，據《自由時報》報導，她透露男友是透過大學學姐的同事的同學介紹，是美商公司的經理，她也誇讚對方是很上進又認真的年輕人，並表示有進一步好消息一定會說，目前仍會努力打拚演藝事業。

(中時電子報)