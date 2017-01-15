酒後口角衝突 警快速壓制帶回6人

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新北市新莊區民安路今天凌晨2時許，發生民眾叫囂鬥毆事件，警方出動快速打擊部隊，帶回6人依妨害秩序及傷害罪嫌移送。

新莊警方表示，今天凌晨2時許，於新莊區民安路188巷附近，徐男與孫男，唱歌飲酒後，互看不順眼，發生口角糾紛，雙方發生肢體衝突。

徐嫌在旁友人許、賴、張及伍姓等4人助陣下，推擠孫男。

警方據報，出動20名快速打擊部隊到場壓制，在場的6人遭警方帶回，依妨害秩序及傷害罪嫌移送。

新莊警分局表示，近來幫派與街頭鬥毆事件頻傳，為了展現警方維護治安決心，將持續針對轄內治安顧慮場所進行臨檢掃蕩，也會加強路檢勤務，要讓不法份子不敢輕舉妄動。1060115

(中央社)